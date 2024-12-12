L'ETERNO RAGAZZO GIANNI MORANDI COMPIE 80 ANNI

"Quanta strada abbiamo fatto". Gianni Morandi ha compiuto ieri, 11 dicembre 2024, 80 anni. E in occasione del suo compleanno condivide sui social un post accompagnato da una sua foto da ragazzino con...

Nato a Monghidoro, in provincia di Bologna, nel 1944, ha regalato negli anni successi indimenticabili, da 'In ginocchio da te' (brano del 1964, scelto nel 2019 per accompagnare una delle principali scene del film sudcoreano 'Parasite', vincitore di quattro premi Oscar), a 'Non son degno di te', 'Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte', 'Andavo a cento all'ora', 'Scende la pioggia' (vincitrice di 'Canzonissima' 1968, vittoria che arriva anche l'anno successivo con 'Ma chi se ne importa'), 'Uno su mille', 'Banane e lamponi' e 'Grazie perché'.

er arrivare ai successi più recenti, come 'L'allegria', nata grazie alla collaborazione dell'amico e collega Jovanotti: una canzone che ha sancito il suo ritorno sulle scene dopo quel grave incidente domestico che gli procurò brutte ustioni. 'Apri tutte le porte', brano presentato da Morandi al Festival di Sanremo 2022, 'La Ola' ed 'Evviva!.

Non c' dubbio che abbia energia da vendere, non a caso viene definito 'l'eterno ragazzo'. Il 1966 è l'anno della sua prima vittoria a 'Canzonissima' (quell'anno il popolare show del sabato sera della Rai era intitolato 'La prova del nove') con 'Non son degno di te' e della seconda vittoria al Cantagiro con 'Notte di ferragosto' che rimane prima in classifica per tre settimane.

Questo è il periodo d'oro del cantante bolognese, capace di mettere a frutto efficacemente, oltre alle doti vocali, anche la propria immagine di eterno adolescente, collezionando per tutti gli anni Sessanta una nutritissima serie di successi che comprendono anche un pezzo contro la guerra del Vietnam dal titolo 'C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones' (1966) e poi 'Se perdo anche te' (1967), 'Un mondo d'amore' (1967, prima per quattro settimane in classifica).

Superata una fase di crisi nel corso degli anni Settanta, Morandi torna sulla cresta dell'onda all'inizio degli Ottanta con titoli come 'Canzoni stonate' (1981) e 'Uno su mille' (canzone della rinascita, del 1985) e vincendo nel 1987 il Festival di Sanremo con 'Si può dare di più' (in trio con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri), cui hanno fatto seguito altri successi fra cui 'Bella signora' (1989), 'La regina dell'ultimo tango' (1996). Tra le sue collaborazioni musicali più importanti, quelle con amici Lucio Dalla (memorabili il tour e l'album 'Dalla/Morandi' del 1988), Eros Ramazzotti e Jovanotti. Con quest'ultimo, negli ultimi anni è nato un sodalizio che ha visto Lorenzo 'Jova' Cherubini più volte autore per Morandi.

Nella vita dell'artista ci sono due matrimoni: quello con Laura Efrikian, da cui sono nati Marianna e Marco (entrambi figli d'arte, la prima attrice e il secondo cantante e attore), e quello con Anna Dan, da cui è nato Pietro, anche lui cantante con il nome d'arte di Tredici Pietro.

Da Jovanotti a Carlo Conti, gli auguri di amici e colleghi

"Buon compleanno Gianni!!!!", è il post di risposta di Jovanotti che sul suo profilo Instagram condivide una sua foto con Gianni Morandi sul palco di Sanremo e sc rive: "Buon Compleanno Gianni Buon Compleanno Gianni Buon Compleanno Gianni Buon Compleanno Gianni! buon compleanno maestro!". "Auguroni super Gianni !!!!!!!!!!!!!!!!", scrive Carlo Conti.

A fare gli auguri per i suoi 80 anni anche Roberta Capua e Caterina Balivo. "Buon compleanno grande Gianni", è il messaggio di Amadeus.

adnkronos