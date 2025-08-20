L’Etna apre una nuova bocca effusiva: il fronte lavico scende fino a 2300 m

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo (INGV-OE), ha comunicato che, dalle osservazioni dirette del personale in quota, si è aperta una nuova bocca effusiva a circa 3100...

A cura di Redazione 20 agosto 2025 21:29

