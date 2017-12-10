L'Etna ed il suo tramonto visto da "La Repubblica"

Il più importante quotidiano d’Italia, La Repubblica, parla dell'Etna.Grazie ad un articolo sul suo sito on line, ed una galleria fotografica realizzati dal giornalista Paternese Salvo Fallica.Ve lo p...

Il più importante quotidiano d’Italia, La Repubblica, parla dell'Etna.

Grazie ad un articolo sul suo sito on line, ed una galleria fotografica realizzati dal giornalista Paternese Salvo Fallica.

Ve lo proponiamo, citando naturalmente la fonte, perché di grande interesse per la nostra città.

La bellezza dell'Etna è sorprendente. In ogni momento della giornata e da diverse angolazioni si possono ammirare panorami mozzafiato, immagini della natura che si fa arte. Durante il fluire del giorno la bellezza dell'Etna si riflette in forme diverse legate alla differente intensità della luce. In alcune fasi della giornata, come al tramonto, appaiono colori ancor più ammalianti. L'Etna è un teatro naturale che cattura la vista, l'immaginazione e la fantasia. Non è un caso che artisti, letterati, filosofi, siano stati da sempre ispirati dalla visione del vulcano. (di Salvo Fallica)

