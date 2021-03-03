L'Etna strega la Nasa: lo scatto di un palermitano scelto come foto del giorno

La suggestiva foto dell’Etna cinto da un fiume di lava incandescente, è stata scelta dalla Nasa come immagine APOD, ovvero Astronomy Picture of the Day, in italiano immagine astronomica del giorno. Lo...

La suggestiva foto dell’Etna cinto da un fiume di lava incandescente, è stata scelta dalla Nasa come immagine APOD, ovvero Astronomy Picture of the Day, in italiano immagine astronomica del giorno. Lo scatto è stato realizzato dal siciliano Giuseppe Vella ed è stato pubblicato sulla pagina “SKY” di Facebook raccogliendo in breve tempo migliaia di like e condivisioni in tutto il mondo, fino all’apprezzamento da parte dell’ente spaziale americano.

Il 34enne Giuseppe Vella è nato a Palermo e risiede in un piccolo paesino della provincia, Cefalà Diana. Da circa 7/8anni si si dedica con passione alla fotografia, sviluppando particolare interesse per la paesaggistica. La scorsa estate è stato selezionato nel contest internazionale “35Awards” tra i primi 100 al mondo nella categoria landscape night (paesaggistica notturna).

“Per me è una grandissima soddisfazione essere menzionato dalla NASA – ha spiegato il fotografo -. Monitoravo da tanto l’Etna per assistere ad un bel parossisma e ad un tratto, verso le 9 di sera, è iniziata una leggera attività sul vulcano. Senza pensarci troppo ho affrontato un viaggio di 300 km per assistere a questo spettacolo.

Purtroppo giunto a destinazione la notte tra il 16 e il 17 febbraio l’attività era terminata, ma continuava a regalare emozioni con la sua lava ben visibile. Di corsa ho preso l’attrezzatura e ho iniziato a scattare. Una sera molto gelida, un cielo spettacolare e le meteore hanno fatto il resto per creare questa immagine”.