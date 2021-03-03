95047

L'Etna strega la Nasa: lo scatto di un palermitano scelto come foto del giorno

La suggestiva foto dell’Etna cinto da un fiume di lava incandescente, è stata scelta dalla Nasa come immagine APOD, ovvero Astronomy Picture of the Day, in italiano immagine astronomica del giorno. Lo...

A cura di Redazione Redazione
03 marzo 2021 21:11
L'Etna strega la Nasa: lo scatto di un palermitano scelto come foto del giorno -
Oltre 95047
Condividi

La suggestiva foto dell’Etna cinto da un fiume di lava incandescente, è stata scelta dalla Nasa come immagine APOD, ovvero Astronomy Picture of the Day, in italiano immagine astronomica del giorno. Lo scatto è stato realizzato dal siciliano Giuseppe Vella ed è stato pubblicato sulla pagina “SKY” di Facebook raccogliendo in breve tempo migliaia di like e condivisioni in tutto il mondo, fino all’apprezzamento da parte dell’ente spaziale americano.

Il 34enne Giuseppe Vella è nato a Palermo e risiede in un piccolo paesino della provincia, Cefalà Diana. Da circa 7/8anni si si dedica con passione alla fotografia, sviluppando particolare interesse per la paesaggistica. La scorsa estate è stato selezionato nel contest internazionale “35Awards” tra i primi 100 al mondo nella categoria landscape night (paesaggistica notturna).

“Per me è una grandissima soddisfazione essere menzionato dalla NASA – ha spiegato il fotografo -. Monitoravo da tanto l’Etna per assistere ad un bel parossisma e ad un tratto, verso le 9 di sera, è iniziata una leggera attività sul vulcano. Senza pensarci troppo ho affrontato un viaggio di 300 km per assistere a questo spettacolo.

Purtroppo giunto a destinazione la notte tra il 16 e il 17 febbraio l’attività era terminata, ma continuava a regalare emozioni con la sua lava ben visibile. Di corsa ho preso l’attrezzatura e ho iniziato a scattare. Una sera molto gelida, un cielo spettacolare e le meteore hanno fatto il resto per creare questa immagine”.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047