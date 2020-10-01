L’ETNA TORNA A FARSI SENTIRE, TREMORE VULCANICO IN AUMENTO

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle 8:00 GMT si registra un incremento dell’attività esplosiva al Nuovo Cratere di Sud Est. L’attività esplosiva è...

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle 8:00 GMT si registra un incremento dell’attività esplosiva al Nuovo Cratere di Sud Est. L’attività esplosiva è variabile in intensità e produce una nube eruttiva alta circa 4.5 km sul livello del mare che viene dispersa verso E. L’ampiezza del tremore vulcanico, in leggere aumento, risulta ancora a livelli medi.I segnali della rete GPS e tilt della rete INGV OE non mostrano significative variazioni.