LETOJANNI, SEQUESTRATI OMBRELLONI E SEDIE LASCIATI SULLA SPIAGGIA IN PIANTA STABILE

Dopo la prima operazione compiuta lo scorso 25 luglio, finalizzata a restituire la fruizione di un bene comune qual è il demanio Marittimo, è scattato un nuovo blitz questa mattina sulla spiaggia di Letojanni.

Le segnalazioni in merito all’utilizzo improprio del bene comune sono arrivate direttamente dai bagnanti, stanchi di doversi “accontentare” di un posto distante dalla battigia pur arrivando in spiaggia all’alba, e se nella prima fase era stata attenzionata la frazione di Sillemi, adesso è stato liberato l’intero litorale demaniale marittimo del comune turistico.

L’operazione è stata portata a termine dalla Guardia Costiera di Giardini-Naxos, congiuntamente al personale del Comando della Polizia locale di Letojanni ed all’associazione di volontariato Rangers International di Letojanni.

Sono in corso ulteriori indagini per risalire agli autori di tale condotta.