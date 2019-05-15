LETTERA APERTA COMITATO PATERNÒ SICURA

Gentile Presidente,le associazioni ed i cittadini, riuniti nel Comitato Civico Cittadino “Paternò Si…Cura!”, Le indirizzano questa lettera aperta con la preghiera che possa leggerla, a nome nostro, ai...

Gentile Presidente,

le associazioni ed i cittadini, riuniti nel Comitato Civico Cittadino “Paternò Si…Cura!”, Le indirizzano questa lettera aperta con la preghiera che possa leggerla, a nome nostro, ai membri del Consiglio Comunale in occasione della sua prossima seduta.

Come saprete, il Comitato nasce dall’esigenza di numerose associazioni e cittadini di far sentire la propria voce e di mettere in rete il proprio impegno, tra essi, con le Istituzioni e con la città tutta, in materia di sicurezza e legalità. Condizioni, entrambe, essenziali per la qualità della vita nella nostra città.

A Dicembre del 2018 i suddetti cittadini e associazioni riuniti nel Comitato hanno presentato alle Istituzioni, tra cui l’Amministrazione ed il Consiglio Comunale, un elenco di istanze e proposte emerse da mesi di studio, approfondimento, raccolta di esigenze ed idee in città, e, da allora, si sono impegnati in diverse occasioni per promuoverne l’attuazione e per sensibilizzare la comunità paternese ad una più diffusa cultura della legalità.

Ciò perché crediamo fermamente nel valore e nella necessità di rendere attuativi ed operativi la collaborazione, il dialogo e l’ascolto tra cittadini ed istituzioni.

Pertanto chiediamo a Lei, signor Presidente, ed ai Capigruppo di codesta Assise Civica, di poterci incontrare in sede di Conferenza dei Capigruppo per il mese di maggio, al fine di riprendere, passati diversi mesi dallo scorso dicembre, un confronto diretto su come poter realizzare le tante idee e proposte utili a rispondere alle esigenze di sicurezza e legalità di tutti noi paternesi.