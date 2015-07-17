Lettera minatoria ad Adolfo Messina

All'interno anche quattro proiettili

95047.it Il comunicato stampa diffuso dalla Pubbliservizi:

"La segreteria generale di Presidenza della Pubbliservizi S.p.A. comunica che in data odierna nell’ascensore della sede aziendale presso il Centro Fieristico “Le Ciminiere” è stato rinvenuto da parte di alcuni dipendenti un plico sigillato contenente 4 proiettili indirizzato al Presidente pro-tempore dott. Adolfo Messina, insediatosi il 22/06/2015. Del grave accaduto, sono stati informati i carabinieri della stazione di Ognina che, dopo aver sentito il Presidente, hanno preso in consegna il plico".