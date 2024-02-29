L'EX CANDIDATO SINDACO DI CATANIA LANFRANCO ZAPPALÀ RIPRESO MENTRE GETTA RIFIUTI IN UNA DISCARICA ABUSIVA

L'ex consigliere comunale Lanfranco Zappalà, candidato sindaco con una propria lista civica alle ultime elezioni amministrative catanesi, è stato multato dalla polizia municipale di Belpasso per aver...

L'ex consigliere comunale Lanfranco Zappalà, candidato sindaco con una propria lista civica alle ultime elezioni amministrative catanesi, è stato multato dalla polizia municipale di Belpasso per aver gettato in strada alcuni rifiuti in una discarica abusiva.

I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 28 gennaio. Ed è lo stesso protagonista a ricostruirli. "Era domenica, avevo in auto dal giorno prima alcuni sacchi con foglie umide raccolte in un terreno di mia proprietà - spiega al telefono Zappalà- e, a causa del loro odore sgradevole, ho deciso di lasciarle a bordo strada in un terreno con già altri rifiuti di ogni tipo.

Sottolineo che non si trattava di materiale pericoloso o particolarmente inquinante, ma solamente di fogliame. Avevo visto le telecamere, ma speravo che i sacchi, messi a bordo strada e non gettati direttamente nel terreno, potessero essere portati via dagli operatori ecologici successivamente.

Ad ogni modo, quando sono stato chiamato telefonicamente dal comando della polizia municipale di Belpasso ho ammesso subito le mie responsabilità.

Pagherò l'ammenda chiaramente, anche se ritengo che dietro la diffusione delle immagini ci sia un disegno politico".