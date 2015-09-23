95047

L’ex onorevole Lombardo incontra il sindaco: Galleria d’Arte e zona Industriale. Serve una svolta

Temi essenziali rilanciati da colui che fu leader della vecchia Dc

A cura di Alfio Cartalemi
23 settembre 2015 08:01
95047.it Un incontro importante tenutosi ieri mattina al palazzo di città. Il sindaco Mauro Mangano ha ricevuto, infatti, Nino Lombardo l'ex leader della DC, e componente del “Cenacolo culturale”: presente anche l'assessore allo sviluppo economico Agostino Borzì. Al centro di tutto, la discussione per del piano programmatico proposto dall'ex onorevole: si tratta di un programma ricco di iniziative che vedrebbe la città di Paternò divenire punto di riferimento ed al centro dell'attenzione per i mesi a venire. Si partirebbe dalla riapertura della Galleria d'Arte Moderna che - pare ormai certo - tornerà nella sede storica: sotto gli uffici del Palazzo di città. Dovrebbe anche esservi il contributo culturale dell'ex preside della facoltà di Belle Arti, Enzo Indaco e del critico d'arte Gallo. Subito dopo, il rilancio dell'area Industriale, con un contributo operativo e diretto dell'avvocato Nino Lombardo.

E, ancora, l’inaugurazione del centro multimediale che si trova già all’interno della Biblioteca comunale e che avverrà alla presenza di autorevoli esponenti politici regionali (un vecchio modo per riallacciare i contatti con la Regione e quindi cominciare a uscire dall’isolamento). Si tratta di temi essenziali, proposti dall’ex onorevole Lombardo che sono stati condivisi e accettati in pieno, dal primo cittadino di Paternò.

