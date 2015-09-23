L’ex onorevole Lombardo incontra il sindaco: Galleria d’Arte e zona Industriale. Serve una svolta

Temi essenziali rilanciati da colui che fu leader della vecchia Dc

95047.it Un incontro importante tenutosi ieri mattina al palazzo di città. Il sindaco Mauro Mangano ha ricevuto, infatti, Nino Lombardo l'ex leader della DC, e componente del “Cenacolo culturale”: presente anche l'assessore allo sviluppo economico Agostino Borzì. Al centro di tutto, la discussione per del piano programmatico proposto dall'ex onorevole: si tratta di un programma ricco di iniziative che vedrebbe la città di Paternò divenire punto di riferimento ed al centro dell'attenzione per i mesi a venire. Si partirebbe dalla riapertura della Galleria d'Arte Moderna che - pare ormai certo - tornerà nella sede storica: sotto gli uffici del Palazzo di città. Dovrebbe anche esservi il contributo culturale dell'ex preside della facoltà di Belle Arti, Enzo Indaco e del critico d'arte Gallo. Subito dopo, il rilancio dell'area Industriale, con un contributo operativo e diretto dell'avvocato Nino Lombardo.

E, ancora, l’inaugurazione del centro multimediale che si trova già all’interno della Biblioteca comunale e che avverrà alla presenza di autorevoli esponenti politici regionali (un vecchio modo per riallacciare i contatti con la Regione e quindi cominciare a uscire dall’isolamento). Si tratta di temi essenziali, proposti dall’ex onorevole Lombardo che sono stati condivisi e accettati in pieno, dal primo cittadino di Paternò.