Alfio Cartalemi

Il “don Orione” di Paternò compie 50 anni
30 gennaio 2017 07:49
Il ricordo del comandante Giovanni Pasqualetto
26 gennaio 2017 11:19
Totuccio Bottino, 25 anni dopo
01 gennaio 2017 11:47
"E' edificante vedere persone che pregano davanti al Santuario anche quando è chiuso"
22 maggio 2016 08:36
La “Don Milani” vince il concorso del Fondo Ambiente Italiano
08 maggio 2016 08:21
Paternò senz’anima. E senza mordente
24 aprile 2016 08:41
Ordine dei giornalisti, riconoscimento per “il prof” Angelino Cunsolo
31 marzo 2016 19:04
Non spegniamo i riflettori sull'Ipab "Bellia"
14 marzo 2016 08:08
La potenzialità sprecata delle nostre arance
02 marzo 2016 14:37
Il paternese Stefano Arcobelli nell’Olimpo dei giornalisti sportivi
02 febbraio 2016 15:37
E che sia un 2016 di bellezza: per Paternò e tutti i paternesi
31 dicembre 2015 17:50
Una storia di talento paternese: quella del pittore Giovanni Verna
29 novembre 2015 08:04
Una straordinaria pagina di storia paternese
15 novembre 2015 10:15
L’ex onorevole Lombardo incontra il sindaco: Galleria d’Arte e zona Industriale. Serve una svolta
23 settembre 2015 08:01
Dall'Etna al Gran Sasso: nel nome del maestro Messina
25 luglio 2015 08:58
Nasce a Paternò la sezione per la donazione degli organi
21 luglio 2015 10:09
Una Festa medievale da riproporre...
27 giugno 2015 18:37
Allo scrittore Salvo Di Matteo la cittadinanza onoraria di Paternò
12 giugno 2015 08:52
A Paternò nasce "Il Pungolo": unisce i giornalisti della città (ed è già un fatto storico)
04 maggio 2015 16:40
Il sogno (per pochi) della Collina storica
01 marzo 2015 09:32
Bene il Museo multimediale: ma i siti devono essere fruibili
08 febbraio 2015 10:24
Luci accese al mattino e black-out la sera, l'assessore Borzì rassicura: "Problema risolto"
31 gennaio 2015 17:41
Furti di tombini: disagi e rischi sulle strade di Paternò
25 gennaio 2015 15:17
La politica paternese alla fine dell’Ottocento
09 dicembre 2014 11:07
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