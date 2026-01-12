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Alfio Cartalemi

Alfio Cartalemi

Il “don Orione” di Paternò compie 50 anni

30 gennaio 2017 07:49

Il ricordo del comandante Giovanni Pasqualetto

26 gennaio 2017 11:19

Totuccio Bottino, 25 anni dopo

01 gennaio 2017 11:47

"E' edificante vedere persone che pregano davanti al Santuario anche quando è chiuso"

22 maggio 2016 08:36

La “Don Milani” vince il concorso del Fondo Ambiente Italiano

08 maggio 2016 08:21

Paternò senz’anima. E senza mordente

24 aprile 2016 08:41

Ordine dei giornalisti, riconoscimento per “il prof” Angelino Cunsolo

31 marzo 2016 19:04

Non spegniamo i riflettori sull'Ipab "Bellia"

14 marzo 2016 08:08

La potenzialità sprecata delle nostre arance

02 marzo 2016 14:37

Il paternese Stefano Arcobelli nell’Olimpo dei giornalisti sportivi

02 febbraio 2016 15:37

E che sia un 2016 di bellezza: per Paternò e tutti i paternesi

31 dicembre 2015 17:50

Una storia di talento paternese: quella del pittore Giovanni Verna

29 novembre 2015 08:04

Una straordinaria pagina di storia paternese

15 novembre 2015 10:15

L’ex onorevole Lombardo incontra il sindaco: Galleria d’Arte e zona Industriale. Serve una svolta

23 settembre 2015 08:01

Dall'Etna al Gran Sasso: nel nome del maestro Messina

25 luglio 2015 08:58

Nasce a Paternò la sezione per la donazione degli organi

21 luglio 2015 10:09

Una Festa medievale da riproporre...

27 giugno 2015 18:37

Allo scrittore Salvo Di Matteo la cittadinanza onoraria di Paternò

12 giugno 2015 08:52

A Paternò nasce "Il Pungolo": unisce i giornalisti della città (ed è già un fatto storico)

04 maggio 2015 16:40

Il sogno (per pochi) della Collina storica

01 marzo 2015 09:32

Bene il Museo multimediale: ma i siti devono essere fruibili

08 febbraio 2015 10:24

Luci accese al mattino e black-out la sera, l'assessore Borzì rassicura: "Problema risolto"

31 gennaio 2015 17:41

Furti di tombini: disagi e rischi sulle strade di Paternò

25 gennaio 2015 15:17

La politica paternese alla fine dell’Ottocento

09 dicembre 2014 11:07

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