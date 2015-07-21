Nasce a Paternò la sezione per la donazione degli organi

Il punto AIDO intitolato all'insegnante paternese Agata Santanocito, prematuramente scomparsa lo scorso gennaio in attesa di un trapianto di fegato mai arrivato

95047.it Nasce a Paternò la sezione comunale dell’AIDO, la quinta della provincia di Catania, che fa riferimento all’associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) – fondata a Bergamo quasi 40 anni fa, ha sede legale a Roma. Costituita tra i Cittadini favorevoli alla donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico. Sarà il dottore Antonio Barbaro Parisi a rilanciare la sede di Paternò, che già in anni remoti contava un folto numero di iscritti ma non era amministrativamente regolamentata. Lo scorso 16 luglio in presenza del presidente provinciale Santo Reina e del vice Michele Tuttobene è stata inaugurata la sezione di Paternò, dedicata a Agata Santonocito, la giovane mamma paternese deceduta lo scorso gennaio, in attesa di un trapianto di fegato mai arrivato.