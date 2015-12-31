E che sia un 2016 di bellezza: per Paternò e tutti i paternesi

Botti vietati: diamo il benvenuto al nuovo anno con i giochi piromusicali dei fratelli Vaccalluzzo proposti la sera del 5 dicembre scorso in occasione delle festività di Santa Barbara. IL VIDEO

95047.it Quante volte abbiamo deciso di voltare pagina, e poi, tutto è stato reso difficile, anche solo per un banale motivo. Nell’augurare a tutti i lettori di 95047.it un buon 2016, speriamo sia la volta buona per dare una svolta positiva alla nostra vita. Il nostro ruolo è quello di passare notizie, a volte ci sono fatti e notizie, che oscurano tantissimi gesti, anche quelli comuni, ma belli. Per esempio, il lavoro misterioso del tecnico di fuochi d’artificio, un arte un lavoro affascinante lanciato da Alfredo Vaccalluzzo e i suoi fratelli in tutto il mondo, campioni mondiali proprio davanti ai cinesi. Una preghiera a tutti, non fatevi male con i fuochi pirotecnici, maneggiateli con cura, invece godetevi con tutta libertà, senza controindicazioni i fuochi Piromusicali della festa di Santa Barbara, egregiamente ripresi da Santi Distefano e Alfio Cartalemi, montati in rvm dallo studio VTE di Belpasso per 95047.it.