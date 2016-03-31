Ordine dei giornalisti, riconoscimento per “il prof” Angelino Cunsolo

La cerimonia si è svolta questa mattina a Caltanissetta

95047.it È stato Riccardo Arena, presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti assieme al collega Franco Nicastro, a consegnare una targa per i 35 anni di iscrizione all'Albo siciliano, al giornalista paternese Angelino Cunsolo: “Il professore”, così come lo conosciamo tutti. La cerimonia, svoltasi in coda all'assemblea dei giornalisti siciliani, ha riguardato infatti gli iscritti all'albo regionale con 35-50 anni di militanza. A rivolgere un cenno sull'attività di Angelino Cunsolo è stato il collega Placido Ventura che nel tracciarne il profilo professionale ha inteso evidenziare i tratti della buona deontologia negli articoli che da oltre 50 anni hanno portato la firma di Angelino Cunsolo, prima sul quotidiano La Sicilia, poi sull'Espresso Sera e a seguire sulla Gazzetta dell'Etna, periodico locale fondato e diretto per trent'anni dallo stesso Cunsolo.

La penna giornalistica di Angelino continua a raccogliere i frutti di una vita dedicata al giornalismo, improntato secondo lo stesso Cunsolo, ad esaltare sempre il bene.