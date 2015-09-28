L'exploit della Virgilio: un grande onore per la città di Paternò

L'istituto paternese scelto tra due mila scuole per l'inaugurazione dell'anno scolastico italiano: un lavoro portato avanti con sacrificio da insegnanti e alunni. Con in testa la preside Santangelo - GUARDA IL VIDEO

95047.it "La nostra scuola è stata selezionata su un campione di circa due mila istituti ed ha partecipato ad un progetto trasversale sulla legalità che ha coinvolto tutta l'istituzione scolastica". Le parole della preside, Angela Maria Santangelo, spiegano al meglio quella che è stata l'esperienza vissuta questa mattina da una rappresentanza di alunni della scuola media "Virgilio". Un lavoro portato avanti con passione e sacrificio: senza lasciare nulla al caso. I valori della legalità ed i principi della Costituzione come faro. Ne è venuto fuori un percorso che ha condotto la scuola sino a Napoli per l'inaugurazione dell'anno scolastico.

L'esibizione (con il rap della legalità) dinanzi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: ce n'è abbastanza per capire che la scuola Virgilio ha onorato la città di Paternò di una visibilità e di un messaggio destinati a restare per sempre. Di sicuro, lo sarà nelle coscienze e nei cuori degli studenti, dei docenti e degli insegnanti che hanno contribuito ad "esportare" il bello di Paternò alla platea nazionale. A loro, il compito (più che arduo) di riuscire a rendere partecipe gli studenti e la città di una giornata più che storica.

Un esempio per tutti. Punto.

GUARDA IL VIDEO TRASMESSO IN DIRETTA SU RAI 1

IL MESSAGGIO DEL CAPO DELLO STATO. "Ragazzi, permettetemi di dirvi: andate a scuola! Andateci. Non ne fuggite. Non fatevi vincere dalla sfiducia. La scuola è vostra, così come vostro è il futuro". È l'appello rivolto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno scolastico a Ponticelli, quartiere della periferia di Napoli.