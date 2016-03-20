L’Fcd Paternò può fare festa: promosso in Seconda Categoria

Vittoria a Catania e campionato chiuso

95047.it Si è partiti a fari spenti e dalla fine. Dall’ultima delle categorie: la Terza. E allora certo, non è della Champions League che stiamo parlando e nemmeno di un calcio che vive di chissà quali grandi platee. Ma il progetto legato all’Fcd Paternò va sostenuto proprio perchè partito con umiltà e passione. Tutto il resto, restano parole. Oggi la vittoria a Catania contro la Pro Librino (2-3) ha consegnato matematicamente il campionato alla formazione di mister Palumbo, del presidente Scinà, del ds Pesce, dei dirigenti Ventura, Strano e Camonita.

Gli auguri ed i complimenti sono più che dovuti. Un piccolo, piccolissimo ma significativo, orgoglio dai colori rossoazzurri. E chissà che dalla passione ferma di un gruppo di persone che non ha voluto mai mollare, non possa arrivare a raccontarsi una bella favola di calcio. E di sport.

Il tempo e la pazienza ci diranno molte cose. Intanto, i complimenti sono più che mai d'obbligo.