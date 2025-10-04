“L’hanno trovata viva”: ma era solo una fake news sulla donna dispersa dal maltempo a Favara, identificata la presunta autrice

FAVARA (AG) – “L’hanno trovata viva, l’hanno trovata viva”. È questa la voce che, nella tarda mattinata di oggi, ha iniziato a diffondersi a Favara, mentre erano ancora in corso le ricerche della 38en...

FAVARA (AG) – “L’hanno trovata viva, l’hanno trovata viva”. È questa la voce che, nella tarda mattinata di oggi, ha iniziato a diffondersi a Favara, mentre erano ancora in corso le ricerche della 38enne travolta quattro giorni fa dall’acqua e dal fango durante il nubifragio che ha colpito il paese dell’Agrigentino.

Una voce che ha fatto rapidamente il giro dei social e delle chat, alimentando speranze e creando scompiglio. Ma si trattava soltanto di una fake news.

Intorno alle 12.15, in piazza della Libertà, qualcuno ha gridato che la donna era stata vista viva. Le catene che chiudevano le grate del collettore fognario sono state immediatamente tranciate e sul posto sono intervenuti sanitari e soccorritori. L’area è sprofondata nel caos: molti cittadini hanno creduto che la svolta fosse arrivata, ma, dopo le verifiche, vigili del fuoco e polizia hanno confermato che della 38enne non c’era alcuna traccia.

Alcuni familiari della donna, colti da malore a causa dello shock, sono stati assistiti dal personale del 118.

A far scoppiare il caso, una telefonata giunta al numero unico d’emergenza 112: “C’è Marianna Bello, parla con un uomo e sta bene”. Da lì la macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata. Le pattuglie dei carabinieri e dei vigili del fuoco, riprese mentre correvano a sirene spiegate, sono state interpretate dai cittadini come conferma della notizia del ritrovamento.

In realtà, i militari stavano solo andando a verificare la segnalazione, che si è rivelata totalmente infondata.

Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha annunciato che verranno avviati accertamenti per risalire agli autori della diffusione della notizia falsa, ritenuta un vero e proprio procurato allarme.

La donna che ha effettuato la telefonata al 112 è già stata identificata dalla polizia ed è stata convocata in Questura. Con ogni probabilità, sarà denunciata alla Procura di Agrigento.

Intanto, le ricerche della 38enne dispersa continuano senza sosta.