L'I.C.DON MILANI DI PATERNÒ SI TINGE DI BLU PER "LA GIORNATA MONDIALE SULLA CONSAPEVOLEZZA DELL'AUTISMO
Per l'occasione l'intera scuola ha indossato qualcosa di blu e posto davanti ad ogni aula un palloncino del medesimo colore. Gli alunni, dall'infanzia alla Secondaria di primo grado ,hanno realizzato...
Per l'occasione l'intera scuola ha indossato qualcosa di blu e posto davanti ad ogni aula un palloncino del medesimo colore.
Gli alunni, dall'infanzia alla Secondaria di primo grado ,hanno realizzato bellissime e originali farfalle con i toni del blu ,applicandole successivamente ip on un'enorme farfalla posta nell'androne della scuola .
Ogni farfalla rappresenta una riflessione di ogni alunno .
Perché il blu? Perché e' il colore simbolo dell'autismo che ha il potere di risvegliare il senso di sicurezza, fiducia e bisogno di conoscenza.
Perché la farfalla ?La farfalla rende l'idea della libertà, ma anche della fragilità che può trasformarsi in forza con il giusto sostegno…
"INSIEME SI PUO' VOLARE IN ALTO"