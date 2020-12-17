95047

Liberati i pescatori siciliani ostaggio in Libia: Conte e Di Maio in volo per Bengasi

E' il giorno della liberazione per i 18 pescatori di Mazara del Vallo che da 108 giorni erano trattenuti in Libia, sotto la sorveglianza dei militari del generale Khalifa Haftar. Il presidente del Con...

A cura di Redazione Redazione
17 dicembre 2020 11:46
E' il giorno della liberazione per i 18 pescatori di Mazara del Vallo che da 108 giorni erano trattenuti in Libia, sotto la sorveglianza dei militari del generale Khalifa Haftar. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è volato a Bengasi insieme con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per riportarli in patria.

L'imminente liberazione viene confermata anche dai familiari che attendono a Mazara del Vallo: "Finalmente, aspettavamo questo regalo di Natale", hanno affermato i familiari che si sono radunati davanti alla sede del Comune del trapanese. Il sindaco, Salvatore Quinci, ha lasciato la sua stanza per incontrarli. "Abbiamo ricevuto comunicazioni su una liberazione imminente - afferma - aspettiamo adesso ulteriori notizie e la conclusione di questa vicenda. E' un grande giorno per noi tutti".

