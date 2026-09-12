LIBRINO, SCAPPA IN SCOOTER DAI CARABINIERI E SI SCHIANTA CONTRO UN’AUTO

È terminato contro un’autovettura privata, fortunatamente senza provocare feriti, il tentativo di fuga di un 32enne domiciliato nel quartiere, denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Catania Librino.

L’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo del territorio allorquando i militari, impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, hanno scorto l’uomo alla guida di uno scooter e hanno deciso di fermarlo per un controllo.

La pattuglia ha, perciò, intimato l’alt ma il 32enne, anziché arrestare la marcia, ha improvvisamente accelerato, dando vita a una fuga a velocità sostenuta lungo le strade del quartiere Librino. I Carabinieri si sono messi immediatamente all’inseguimento senza perdere d’occhio lo scooter fino a quando, dopo un breve percorso, il fuggitivo ha perso il controllo andando a sbattere contro un’autovettura privata parcheggiata in strada.

L’impatto non ha provocato feriti e ha consentito ai militari di raggiungerlo e bloccarlo in sicurezza, impedendogli di allontanarsi ulteriormente.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di qualche grammo di marijuana, che ovviamente è stata sequestrata e, per la quale è stato segnalato alla locale Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990.

Per quanto riguarda il sinistro stradale e le violazioni amministrative emerse nel corso dell’intervento, sono stati interessati gli agenti della Polizia Locale di Catania, competenti per i relativi accertamenti e rilievi.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 32enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.