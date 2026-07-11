Librino, tre palazzi con la luce rubata: maxi blitz, scoperti 35 allacci abusivi

Controlli interforze in viale Grimaldi: denunciati diversi proprietari, 75 persone identificate e 19 multe

Prosegue l’azione congiunta delle Forze dell’Ordine nel quartiere Librino per il contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, con un focus particolare sui furti di energia elettrica.

Nei giorni scorsi è stato, infatti, eseguito un articolato servizio interforze, disposto con ordinanza del Questore di Catania e coordinato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino, con la partecipazione di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, supportati dagli operatori del X Reparto Mobile e dai tecnici della società di distribuzione dell’energia elettrica.

L’attività, concentrata in particolare su alcune palazzine di viale Grimaldi, ha consentito di accertare la presenza di 3 edifici alimentati mediante allacci abusivi alla rete elettrica. I collegamenti irregolari, realizzati senza alcun sistema di protezione, rappresentavano un concreto pericolo per la sicurezza degli abitanti, esponendo gli immobili e l’intero quartiere al rischio di sovraccarichi, cortocircuiti e incendi.

Nel corso delle verifiche sono stati individuati complessivamente 35 allacci abusivi grazie all’attività congiunta svolta dagli equipaggi delle diverse Forze dell’Ordine e ai riscontri tecnici effettuati sul posto.

Diversi proprietari degli appartamenti sono stati identificati e denunciati all’Autorità giudiziaria per furto di energia elettrica, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Gli accertamenti proseguono per individuare gli utilizzatori delle restanti abitazioni e i responsabili degli allacci illeciti.

Contestualmente, il dispositivo interforze ha intensificato i controlli sul territorio e sulla circolazione stradale, con posti di controllo nei principali assi viari del quartiere. L’attività ha consentito di identificare 75 persone, di cui 40 con precedenti penali o di polizia, controllare 30 veicoli e contestare 19 violazioni al Codice della Strada per guida senza patente, mancanza della copertura assicurativa, omessa revisione e mancato utilizzo del casco protettivo. Sei veicoli, inoltre, sono stati sottoposti a fermo amministrativo e due a sequestro.