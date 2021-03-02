LICATA: UBRIACO VIENE SOCCORSO DALL’AMBULANZA, L’AMICO RUBA LA BARELLA E LO PORTA VIA

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2021/03/video-licata.mp4Ha dell'incredibile quello che è successo nei giorni scorsi nell'Agrigentino, precisamente a Licata.Un 43enne di Licata è stato denuncia...

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2021/03/video-licata.mp4

Ha dell'incredibile quello che è successo nei giorni scorsi nell'Agrigentino, precisamente a Licata.

Un 43enne di Licata è stato denunciato dai Carabinieri della locale Compagnia per interruzione di servizio pubblico. L’uomo si è reso protagonista di un episodio che, ripreso da un cellulare, in breve tempo è divenuto virale sui social network.

Le immagini ritraggono il licatese sottrarre la barella degli operatori sanitari del 118 che erano intervenuti poco prima, in via Palma, per soccorrere un uomo in evidente stato di alterazione alcolica