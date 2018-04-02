LICATA: Ucciso uomo condannato a ergastolo

Un imprenditore agricolo, Angelo Carità, 61 anni, di Licata (Ag), è stato ucciso oggi poco dopo essere salito in macchina in via Palma a Licata nell'Agrigentino. Il killer ha raggiunto l'uomo in una stradina di campagna e gli ha esploso tre o quattro colpi di pistola.

I carabinieri della compagnia di Licata e quelli del reparto operativo di Agrigento hanno avviato le indagini. Angelo Carità, all'inizio dello scorso febbraio, era stato condannato - accogliendo le richieste del pubblico ministero Salvatore Vella - all'ergastolo dalla Corte di Assise di Agrigento, presieduta da Giuseppe Melisenda Giambertoni, perché accusato di avere ucciso un conoscente, Giovanni Brunetto, di tre anni più giovane, e di avere in seguito - stando sempre all'accusa -sotterrato il suo cadavere nel maggio del 2013.

Su istanza degli avvocati Vincenza e Nino Gaziano, Carità era però libero per decorrenza dei termini cautelari.