LICODIA EUBEA: INDAGATO PER OMICIDIO SE NE ANDAVA IN GIRO IN AUTO:"STAVO AIUTANDO MIA FIGLIA A TRASFERIRE UN VITELLINO"

I Carabinieri della Stazione di Licodia Eubea hanno arrestato nella flagranza il 73enne Sebastiano MONTAGNO di Vizzini (CT), poiché ritenuto responsabile di evasione.L’odierno arrestato, dal 4 aprile...

I Carabinieri della Stazione di Licodia Eubea hanno arrestato nella flagranza il 73enne Sebastiano MONTAGNO di Vizzini (CT), poiché ritenuto responsabile di evasione.

L’odierno arrestato, dal 4 aprile 2019, era stato trasferito dal carcere di Caltagirone agli arresti domiciliari per motivi di salute. L’uomo, nell’aprile del 2018, a seguito delle indagini dei militari della Compagnia di Caltagirone, fu destinatario insieme a due parenti di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale calatino in ordine all’omicidio di Giuseppe DESTRO e il tentato omicidio del fratello Carmelo, fatto di sangue avvenuto il 26 febbraio 2018 nelle campagne tra i comuni di Mazzarrone e Licodia Eubea.

I militari di pattuglia, ieri pomeriggio, lo hanno riconosciuto e bloccato a poca distanza dalla SP 86, mentre si trovava a bordo di un’autovettura condotta dalla figlia e con all’interno un vitellino, motivo per cui l’uomo era stato costretto ad allontanarsi da casa. Difatti, si giustificherà con i carabinieri riferendo che la figlia gli aveva chiesto di darle una mano a trasferire l’animale in un’altra campagna di loro proprietà.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.