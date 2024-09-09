LICODIA EUBEA : VENTENNE INSEGUITO DAI CARABINIERI TENTA DI DISFARSI DELLA DROGA, ARRESTATO

Nella piena attuazione delle direttive strategiche del Comando Provinciale dell’Arma, per un più efficace controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Granieri, in Licodia Eubea (CT), han...

Nella piena attuazione delle direttive strategiche del Comando Provinciale dell’Arma, per un più efficace controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Granieri, in Licodia Eubea (CT), hanno arrestato in flagranza un 20enne di Mazzarrone perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La pattuglia infatti, grazie all’osmosi operativa con la centrale operativa della Compagnia di Caltagirone, è tempestivamente intervenuta intorno alle 18.30 nel centro cittadino di Mazzarrone a seguito della segnalazione al 112 NUE di alcuni cittadini locali, preoccupati per la dissennata condotta di guida dell’autista di una BMW che, pericolosamente, sfrecciava per le vie del centro.

I militari sono riusciti a localizzare l’autovettura con a bordo 3 persone in via Botteghelle, ma, nonostante l’attivazione di sirena e lampeggianti, il conducente ha inteso dare gas al motore ingaggiando così un inseguimento con i Carabinieri, successivamente conclusosi lungo la SP 38/III nel territorio del comune di Licodia Eubea, in piena campagna.

Nelle fasi conclusive della disperata fuga, però, uno degli occupanti ha lanciato dal finestrino dell’autovettura una piccola busta di plastica di colore azzurro che, comunque, è stata prontamente recuperata dai Carabinieri che, al suo interno, hanno trovato 10 dosi di marijuana singolarmente confezionate e pronte per la vendita al dettaglio.

I tre fermati, tutti ventenni e palesemente agitati, non hanno saputo dare spiegazioni sul loro comportamento finché, alle contestazioni mosse loro dai Carabinieri su quell’involucro contenente la droga, uno dei tre si è assunto la responsabilità del suo possesso ammettendo d’averla lanciata dal finestrino. Quest’ultimo inoltre, su sollecitazione dei militari, ha loro ulteriormente consegnato un pacchetto di sigarette contenente al suo interno alcuni grammi di hashish mentre, a seguito di perquisizione, all’interno di una tracolla che portava in spalla è stato trovato in possesso della somma di 140,00 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Ma non era finita lì perché i Carabinieri, recatisi in via Licata nella sua abitazione mazzarronese, condivisa con i genitori, hanno trovato all’interno della sua stanza da letto una dose di cocaina, un bilancino di precisione ed il materiale di confezionamento necessario per la preparazione delle singole dosi di droga.

Il 20enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.