LIDL PATERNO' IL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO DIVENTA PRIVATO, PERICOLO MULTE

Diventa privata la parte superiore del parcheggio del supermercato Lidl sito in Corso Italia.

Infatti, da oggi, i parcheggi sono stati chiusi con delle sbarre, che si aprono dopo avere prelevato l'apposito biglietto.

Chi andrà a fare la spesa, avrà 90 minuti a disposizione per fare la spesa, dopodiché al momento del pagamento, in cambio del biglietto di ingresso, si riceverà un codice che permette di uscire.

Qualora la sosta fosse di più di 90 minuti, basta dirlo alla cassa e sarà tutto sistemato.

Con questo sistema, si impedirà ad alcuni, di lasciare la macchina in sosta per diverse ore, senza fare la spesa. Per questi automobilisti, resta sempre la possibilità di parcheggiare nell'area lasciata libera dalla stessa LIdl, nella parte posteriore del supermercato, nel parcheggio lasciato a disposizione del Comune.

Chi non ottempera a queste indicazioni, e lascia la macchina all'interno senza averne titolo, per uscire dovrà pagare una somma di circa 15 euro l'ora.

Tutto questo, è stato necessario, per evitare che i clienti del supermercato non trovassero stalli di sosta, occupati da persone non aventi titolo.