Lidl richiama farina di pistacchio “Belbake”: rilevata presenza di Salmonella, lotto e scadenza
Lidl richiama farina di pistacchio “Belbake”: rilevata presenza di Salmonella
Lidl Italia ha disposto il richiamo precauzionale di un prodotto alimentare a marchio “Belbake”, nello specifico la Farina di Pistacchio da 100 grammi, a seguito di controlli interni.
Secondo quanto comunicato dall’azienda, durante un’analisi effettuata in autocontrollo è stata riscontrata la possibile presenza di Salmonella, batterio potenzialmente pericoloso per la salute.
Il prodotto interessato dal richiamo
Il richiamo riguarda esclusivamente:
Prodotto: “Belbake” Farina di Pistacchio 100g
EAN: 4056489795193
Lotto: L1025287
TMC (termine minimo di conservazione): 31/10/2026
Il prodotto è stato confezionato nello stabilimento Gustibus Alimentari Srl, situato in Contrada Milocca – Zona Industriale Dittaino, Assoro (EN). K26005-Volantino-Richiamo-Pista…
Cosa devono fare i consumatori
Lidl invita i clienti che avessero acquistato il prodotto indicato a:
non consumarlo e riportarlo al punto vendita, dove sarà possibile ottenere il rimborso anche senza scontrino.
L’azienda precisa inoltre che il richiamo riguarda solo il lotto indicato, mentre tutti gli altri prodotti Lidl Italia non risultano coinvolti. K26005-Volantino-Richiamo-Pista…
Numero verde per informazioni
Per ulteriori chiarimenti è disponibile il numero verde Lidl:
📞 800 48 00 48 K26005-Volantino-Richiamo-Pista…
Gustibus Alimentari e Lidl Italia si sono scusate per gli eventuali disagi causati ai consumatori.