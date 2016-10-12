LIDL RITIRA PESTO AL PISTACCHIO

La catena di supermercati Lidl ha diffuso l’avviso (vedi sotto) del ritiro di un condimento a base di pistacchio per la presenza di aflatossine. Si tratta del Pesto di pistacchio “Italiamo”, una delle...

La catena di supermercati Lidl ha diffuso l’avviso (vedi sotto) del ritiro di un condimento a base di pistacchio per la presenza di aflatossine. Si tratta del Pesto di pistacchio “Italiamo”, una delle marche della catena di supermercati. Le confezioni richiamate sono quelle con numero di lotto L57116104, in vasetto di vetro da 190 grammi e termine minimo di conservazione (TMC) 30/06/2017, codice EAN 20531041.

Per verificare il lotto e il TMC, le informazioni sono presenti sulla capsula del prodotto.

Il pesto è stato prodotto dalla ditta Gustibus Alimentari Srl nello stabilimento di Bronte (Catania).

Lidl Italia e l’azienda produttrice hanno disposto il ritiro dalla vendita a scopo precauzionale e invitano chi avesse acquistato il condimento di pistacchio a non consumarlo e a restituirlo, anche senza presentazione dello scontrino, a un qualsiasi punto vendita Lidl per ricevere il rimborso.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde Lidl Italia Srl: 800 48 00 48.