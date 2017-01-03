"Lidl, salvaguardare l'ampliamento di via Vittorio Emanuele"

L'intervento del senatore Salvo Torrisi: "Serve un incontro con la stessa società proprietaria del supermercato

95047.it Di seguito, la missiva indirizzata a sindaco, vice-sindaco e agli organi di stampa:

"Nell'elenco annuale dei lavori previsto nei piani Triennali 2007-2009 e 2011-2013 delle Opere pubbliche del Comune di Paternò, veniva indicata la previsione che approvava la realizzazione del Progetto per l'ampliamento di Via Vittorio Emanuele nel tratto che da Corso Italia arriva al Corso Sicilia. A seguito della costruzione del supermercato Lidl, che occupa una parte fondamentale dell'area interessata dal progetto di ampliamento dell'ingresso di Paternò, tale obiettivo risulta adesso vanificato.

Chiedo, quindi, al sindaco e alle istituzioni di assumere iniziative amministrative affinché l'obiettivo di ampliamento venga comunque salvaguardato. Chiedo, altresì, se vi siano margini per un incontro con la stessa Società proprietaria del supermercato per individuare di concerto una migliore soluzione urbanistica.

Una soluzione si impone, in quanto l'ampliamento dell'ingresso di Paternò - così come è emerso anche dai mass-media — oltre che essere fortemente condiviso dalla cittadinanza, rappresenta un importante obiettivo strategico di funzionalità logistica e viaria, nonché di decoro e rilievo urbanistico per l'intera città".