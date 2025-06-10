Roma, 9 giugno 2025 – Lidl Italia ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore Marevivo Srl di alcuni lotti dell’Insalata di Mare con surimi, totano, cozze e vinaigrette a marchio “C...

Roma, 9 giugno 2025 – Lidl Italia ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore Marevivo Srl di alcuni lotti dell’Insalata di Mare con surimi, totano, cozze e vinaigrette a marchio “Cuochi & Pescatori”, a causa della possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes.

Il prodotto interessato è venduto in vaschette da 300 grammi, con date di scadenza comprese tra il 13/06/2025 e il 27/06/2025. La produzione è avvenuta presso lo stabilimento Marevivo Srl, identificato con il codice IT G4H5T UE, situato a Castro (LE), in Zona PIP, S.P. 208 n. 10.

Lidl invita tutti i consumatori a non consumare il prodotto segnalato e a restituirlo presso il punto vendita Lidl in cui è stato acquistato. Il rimborso verrà effettuato anche in assenza dello scontrino fiscale.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Servizio Clienti Lidl Italia al numero verde 800 480048.

Lidl Italia si scusa con i clienti per gli eventuali disagi arrecati e ribadisce il proprio impegno per la tutela della salute dei consumatori.