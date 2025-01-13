LIEVE SISMA A NICOLOSI: MAGNITUDO 2.1, SCOSSA DELLE 7 AVVERTITA DAI CITTADINI

Questa mattina, alle ore 7:00, un terremoto di magnitudo 2.1 è stato registrato a Nicolosi, in provincia di Catania. Nonostante la sua lieve entità, la scossa è stata chiaramente percepita dalla popol...

Questa mattina, alle ore 7:00, un terremoto di magnitudo 2.1 è stato registrato a Nicolosi, in provincia di Catania. Nonostante la sua lieve entità, la scossa è stata chiaramente percepita dalla popolazione, probabilmente a causa della sua natura superficiale.

Dati ufficiali:

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 2 km a nord di Nicolosi (CT), il 13 gennaio 2025 alle 07:00:30 (UTC +01:00, ora italiana). Le coordinate geografiche registrate sono 37.6310 N, 15.0310 E, con una profondità di 3 chilometri.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE di Catania, che monitora costantemente l’attività sismica della regione.

Fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose. Tuttavia, l’episodio ha destato l’attenzione degli abitanti della zona, che vivono in un territorio sismicamente attivo e abituati a fenomeni legati all’attività dell’Etna.