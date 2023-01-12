LIEVE TERREMOTO POCHI MINUTI FA DI MAGNITUDO 2.3 CON EPICENTRO A BIANCAVILLA

Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata nel pomeriggio di oggi, 12 Gennaio 2023 a Biancavilla.Vediamo di seguito il dettaglio della scossa di terremoto.Secondo quanto si appr...

Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata nel pomeriggio di oggi, 12 Gennaio 2023 a Biancavilla.

Vediamo di seguito il dettaglio della scossa di terremoto.

Secondo quanto si apprende dal sito dell’INGV la scossa di terremoto si è verificata alle ore 15.22 ed ha avuto una profondità di soli 3 Km.

Una replica si è verificata un paio di minuti dopo, essatamente alle ore 15.40 di magnitudo piu basso, di 1.9 sempre in territorio di Biancavilla ad una profondità di soli 2 Km

L’epicentro del terremoto è stato individuato alle coordinate 37.6500, 14.8810 a 1 km da Biancavilla

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).

La scossa essendosi verificata a una profondità molto superficiale è stata avvertita nel comprensorio.