LILT CATANIA: VISITE E MAMMOGRAFIE GRATUITE PER COMBATTERE IL CANCRO AL SENO

Sarà un “ottobre rosa” che unirà prevenzione e solidarietà di genere quello del 2024 per la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Il mese che sta per iniziare, tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione sul cancro al seno, riproporrà una delle campagne storiche dell’associazione ,“LILT for Women - Nastro Rosa”, che prevede visite senologiche gratuite, sensibilizzazione mediante la distribuzione di materiale informativo sulla patologia, promozione della prevenzione come unica arma per sconfiggere quello che è considerato il “big killer” numero uno per la donna.

In provincia di Catania la sezione etnea della Lilt propone visite senologiche gratuite, ecografie senologiche gratuite per la fascia di età 18-35 anni, mammografie gratuite per la fascia di età 50-69 anni (ultimo esame eseguito non oltre il 2022), prenotabili a partire dalle ore 9 di lunedì 30 settembre e sino al raggiungimento del numero programmato tramite il sito www.legatumoricatania.it.

La campagna “LILT for Women - Nastro Rosa 2024” invita, inoltre, tutte le donne a diventare ambasciatrici del messaggio di solidarietà e positività, da trasmettere da madre a figlia, da donna a donna. Le tre protagoniste della locandina 2024, con lo slogan “Join the Fight”, unisciti alla lotta, invitano le donne a battersi insieme contro il cancro alla mammella, sottolineando l'importanza della cura del proprio seno in ogni fase della vita, poiché la prevenzione non ha età.

Il cancro al seno è il tumore femminile più frequente in Italia e rappresenta il 30% di tutte le neoplasie nelle donne e la prima causa di morte nella fascia d'età compresa tra i 35 e i 50 anni. Se alcuni fattori di rischio (età, storia riproduttiva, familiarità) non sono modificabili, uno degli obiettivi principali della campagna è quello di sensibilizzare sui fattori di rischio modificabili, grazie a una maggiore consapevolezza e a una corretta informazione.

“Nell’ultimo ventennio – dichiara il Presidente della Lilt di Catania, Aurora Scalisi – è cambiata radicalmente l’attenzione di uomini e donne nei confronti della prevenzione oncologica e questo ha condotto, nel caso del tumore della mammella, grazie anche all’uso di farmaci sempre più mirati e migliori chirurgie, ad una diminuzione notevole della mortalità nonostante la sempre maggiore incidenza della malattia. La nostra associazione – conclude Aurora Scalisi – con l’evento nazionale ‘LILT for Women - Nastro Rosa 2024’ ricorda a tutte le donne che non bisogna mai abbassare la guardia!”.