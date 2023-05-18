LINGUAGLOSSA. VIGILI DEL FUOCO SOCCORRONO UN UOMO OBESO PER IL TRASFERIMENTO IN OSPEDALE
Intervento dei Vigili del Fuoco per il soccorso di una persona obesa.
Ieri, 17 Maggio 2023, intorno le ore 7 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via dell'abbazia SN a Linguaglossa per soccorrere una persona obesa che aveva bisogno di cure ed essere trasportata urgentemente in ospedale.
Purtroppo la scala stretta della sua abitazione non permetteva il passaggio della signora di 58 anni di ben 170 kg.
Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento Volontario di Linguaglossa ed il personale del Nucleo SAF ( speleo alpino fluviale) che con l'ausilio di un'autoscala e di una barella speciale ( Toboga) hanno provveduto a far uscire dal balcone la donna.
Sul posto due ambulanze una di Linguaglossa e Mascalucia.