L’inchino di Paternò: audizione dell’antimafia venerdì a Catania

95047.it La Commissione regionale Antimafia si riunirà in trasferta a Catania, venerdi 8 aprile, nella sede di rappresentanza dell'Ars, in via Etnea 73, per una serie di audizioni relative alla indagine sulla vicenda dell'omaggio reso ad un boss di mafia, a Paternò, durante i festeggiamenti in onore della patrona Santa Barbara.

I lavori avranno inizio alle 10 e si protrarranno per l'intera giornata. A condurre le audizioni (in seduta segretata) sarà lo stesso presidente Nello Musumeci, affiancato dall'on. Margherita La Rocca Ruvolo, relatrice incaricata dell'indagine e coordinatore della Sottocommissione, appositamente nominata la scorsa settimana.

Saranno auditi amministratori e consiglieri comunali, dirigenti della burocrazia paternese, rappresentanti dell'associazionismo cattolico e operatori dell'informazione.

L'indagine è stata avviata a seguito di un circostanziato esposto inviato alla Commissione Antimafia regionale e nazionale, sottoscritto da sette sodalizi che operano a Paternò.