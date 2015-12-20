L'incidente di contrada Schettino: ha perso la vita il 62enne coinvolto

L'uomo era stato ricoverato al Garibaldi. E' spirato, purtroppo, nella notte

Un incidente autonomo, quello ieri pomeriggio avvenuto lungo la provinciale che da Paternò porta a contrada Schettino, che si è tramutato in tragedia.

La Ford Fiesta con a bordo una famiglia adranita di tre persone (padre, madre e figlia) era andata a centrare in pieno un muretto: uno schianto terribile con gli occupanti della vettura che erano rimaste letteralmente intrappolate all’interno dell’auto.

Era stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che avevano provveduto a tagliare le lamiere dell’auto, liberando così la famiglia. Per loro era stato necessario il ricovero in ospedale: sul posto, tre ambulanze.

Le condizioni del conducente erano subito apparse parecchio critiche. Prima il trasporto al Garibaldi di Catania ed il successivo ricovero con l’intervento disperato dei medici. Il suo stato di salute è, però, peggiorato nel corso della notte. Il 62enne adranita, Giuseppe Russo, è purtroppo, spirato all’alba.