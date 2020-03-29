LINGUAGLOSSA: IN “BARBA” AL DECRETO RIAPRE IL SALONE: FIGARO E CLIENTE SANZIONATI
I Carabinieri della Stazione di Linguaglossa hanno elevato una sanzione amministrativa a due uomini, uno di 34 e l’altro di 50 anni, per inosservanza alle disposizioni governative per il contenimento del COVID-19 così come previsto nel decreto del 25 marzo u.s.
I militari, mentre erano impegnati nel controllo del territorio, hanno notato un uomo che chiudeva la saracinesca dal lato interno dell’attività commerciale di barberia.
I carabinieri, provvedendo ad aprire a loro volta la saracinesca, hanno trovato il titolare ed un cliente appena servito con tanto di taglio di capelli e barba appena ultimato.