LINGUAGLOSSA: IN “BARBA” AL DECRETO RIAPRE IL SALONE: FIGARO E CLIENTE SANZIONATI

29 marzo 2020 12:11
News
I Carabinieri della Stazione di Linguaglossa hanno elevato una sanzione amministrativa a due uomini, uno di 34 e l’altro di 50 anni, per inosservanza alle disposizioni governative per il contenimento del COVID-19 così come previsto nel decreto del 25 marzo u.s.

I militari, mentre erano impegnati nel controllo del territorio, hanno notato un uomo che chiudeva la saracinesca dal lato interno dell’attività commerciale di barberia.

I carabinieri, provvedendo ad aprire a loro volta la saracinesca, hanno trovato il titolare ed un cliente appena servito con tanto di taglio di capelli e barba appena ultimato.

