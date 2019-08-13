LINGUAGLOSSA, INVESTE CICLISTA E FUGGE: GRAVE LA VITTIMA

Ciclista investita a Linguaglossa.Un uomo si trovava alla guida del Suv che ha travolto una ciclista di 53 anni sulla strada statale 120, in territorio di Linguaglossa, comune pedemontano in provincia...

Ciclista investita a Linguaglossa.

Un uomo si trovava alla guida del Suv che ha travolto una ciclista di 53 anni sulla strada statale 120, in territorio di Linguaglossa, comune pedemontano in provincia di Catania.

Il conducente è fuggito senza fermarsi.

L’autista di un bus ha prestato i primi soccorsi alla vittima e poi ha lanciato l’allarme.

La donna, che ha riportato dei traumi al volto e al cranio, è ricoverata con la prognosi riservata nell’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’uomo che era alla guida del Suv è stato poco dopo identificato dai carabinieri ed è stato condotto nella caserma dell’Arma a Linguaglossa.

La Procura di Catania sta valutando la sua posizione.

Sono in corso gli accertamenti per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.