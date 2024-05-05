LINGUAGLOSSA, MOTOCICLISTA FINISCE IN UNA SCARPATA: È GRAVE, TRASFERITO IN ELISOCCORSO

I tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nella tarda mattina di domenica 5 maggio per il recupero di un motociclista di 38 anni di Giardini Naxo...

I tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nella tarda mattina di domenica 5 maggio per il recupero di un motociclista di 38 anni di Giardini Naxos, precipitato in una scarpata, dopo essere uscito fuoristrada lungo la Mareneve in territorio del comune di Linguaglossa (Catania).

L'uomo è stato raggiunto dalle squadre di soccorso del CNSAS Sicilia, dai sanitari del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri della locale stazione, e valutate le condizioni di salute è stato immobilizzato e trattato per i diversi traumi riportati.

L'infortunato è stato imbarellato dai tecnici del CNSAS Sicilia su una speciale barella portantina in dotazione al Soccorso Alpino, adatta per la movimentazione sui terreni impervi, con la quale è stato portato fuori dalla scarpata dove era precipitato, in parte per mezzo di trasporto a spalla e successivamente con il supporto dell'autoscala dei Vigili del Fuoco, che ha imbragato e sollevato la barella sulla sovrastante strada asfaltata.

Il motociclista, riportato sul manto stradale, è stato posto nell'ambulanza 118 presente, per essere recato fino all'elicottero, atterrato nelle immediate vicinanze, che ha provveduto in volo al trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Cannizzaro di Catania.

