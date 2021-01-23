LINGUAGLOSSA: POSITIVO AL COVID, CONTINUA AD ANDARE A LAVORO E A FARE LA SPESA: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Linguaglossa hanno arrestato nella flagranza un 62 enne del posto, poiché ritenuto responsabile della violazione delle norme emanate per il contenimento del covid-19.I...

I Carabinieri della Stazione di Linguaglossa hanno arrestato nella flagranza un 62 enne del posto, poiché ritenuto responsabile della violazione delle norme emanate per il contenimento del covid-19.

I militari, grazie anche alla preziosa collaborazione della Polizia Locale, che aveva acquisito elementi utili circa gli spostamenti del soggetto (risultato pochi giorni fa positivo al covid-19) hanno potuto accertare come il medesimo, pur consapevole di aver contratto il virus, ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa, recandosi anche a fare la spesa all’interno di alcuni supermercati, mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica, sottoponendo i soggetti terzi con i quali è venuto a contatto e non, a rischio di contrarre il virus che ha già mietuto due milioni di vittime in tutto il mondo.

L’uomo è stato fermato nella propria sede di lavoro subito dopo aver ricevuto un cliente che, poveretto, ignaro della positività del 62enne si era intrattenuto con lo stesso per portare a termine un contratto.

L’arrestato, su disposizione dell’A.G., è stato relegato agli arresti domiciliari.