Linguaglossa, sbagliano sentiero e restano bloccati sull’Etna: soccorsi e in salvo

Intervento nel tardo pomeriggio di ieri per il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, allertato dal 118 per tre escursionisti che, dopo aver imboccato un sentiero sbagliato, si erano inoltrati nella zona delle Grandi Querce, all’interno del demanio Crisimo, nel territorio di Linguaglossa.

I tre ragazzi, sorpresi dal buio e impossibilitati a ritrovare la via del rientro, hanno richiesto aiuto. La squadra del Soccorso Alpino ha rapidamente individuato il gruppo, trovato in buone condizioni.

Gli escursionisti sono stati accompagnati in fuoristrada fino alla zona Zappinazzo, dove ad attenderli c’era un’ambulanza del 118. Presenti durante le operazioni anche i Vigili del Fuoco e il SAGF della Guardia di Finanza. Proprio i colleghi del SAGF hanno successivamente scortato i ragazzi sino alla loro auto, parcheggiata in zona Cerrita.

L’intervento si è concluso senza conseguenze grazie all’ottima conoscenza del territorio, al coordinamento tra le squadre impegnate e alla tempestività dell’intera macchina dei soccorsi.