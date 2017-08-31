LINGUAGLOSSA, SCOMPARSO DA CASA UN 21ENNE
A cura di Redazione
31 agosto 2017 22:08
Da questa mattina, intorno alle 7, non ci sono notizie di Luca Bonaccorsi, 21enne di Linguaglossa
Luca, altezza 1,82 maglia rossa pantaloncino grigio/nero e ha la mano destra ingessata, per via di un incidente stradale in cui è incappato il 17 agosto, proprio quell'incidente, secondo il racconto del padre, avrebbe generato questa mattina lo stato di confusione che lo avrebbe spinto a lasciare la casa
Se lo vedete chiamate subito i numeri i Carabineri oppure i seguenti numeri
339 2528183
320 0406538
095 643511
Grazie