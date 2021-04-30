LINGUAGLOSSA, TROVATI CANI IN PESSIME CONDIZIONI: DENUNCIATO IL PROPRIETARIO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno denunciato un 51enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamento di animali.Ai militari era giunta la segnalazione di alcu...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno denunciato un 51enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamento di animali.

Ai militari era giunta la segnalazione di alcuni cittadini che in via Cavour di Linguaglossa, ormai da tempo, percepivano i guaiti di alcuni cani pur non avendoli mai visti perché costantemente chiusi dentro una sorta di stalla.

L’intervento dei militari è stato supportato da personale della polizia locale e da medici veterinari dell’A.S.P. di Giarre, i quali si sono recati sul posto constatando la presenza di due cani meticci, tenuti in pessime condizioni igieniche ed al chiuso di una struttura priva di apertura verso l’esterno.

I due poveri animali, a causa dello stress al quale erano sottoposti, erano soliti azzannarsi tra loro ed in particolare il più debole, visibilmente ferito, si nascondeva sotto una catasta di legname per evitare ulteriori attacchi del compagno di sventura.

L’animale ferito è stato così affidato ad un canile di Giarre, mentre l’altro è stato affidato alle cure del nipote dell’uomo denunciato. (g/t)