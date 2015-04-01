95047

L'Inner Wheel al collegio Sava di Belpasso

Ai ragazzi regalati giochi e uova pasquali

95047.it Oggi le socie dell'Inner Wheel club di Paternò in visita al collegio Sava di Belpasso. Le socie hanno offerto uno spettacolo, il pranzo, le uova di Pasqua e per lasciare un ricordo alla struttura che ospita e ospiterà tanti ragazzi disagiati, hanno acquistato anche un calcio balilla e una consolle Wii per allietare i momenti di relax degli ospiti. Tutto questo è stato possibile grazie ai proventi dello spettacolo "L'abito non fa il monaco" andato in scena a Belpasso allestito dalla compagnia teatrale del club di Paternò alto Simeto.

