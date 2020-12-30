95047

L’INSOLITO RISVEGLIO: LA NEVE A STROMBOLI

Dopo Lipari, neve anche nella vulcanica isola di Stromboli. Stamane in alcuni tratti le nere spiagge sono diventate bianche.Anche la viuzza Vittorio Emanuele è stata ammantata di fiocchi di neve. Per...

30 dicembre 2020 09:27
Dopo Lipari, neve anche nella vulcanica isola di Stromboli. Stamane in alcuni tratti le nere spiagge sono diventate bianche.

Anche la viuzza Vittorio Emanuele è stata ammantata di fiocchi di neve. Per i 400 abitanti un bel risveglio. "Stranamente - dice il tassista Fabrizio Di Maggio - la cima dello Stromboli non è stata ricoperta di neve. Si vede solo a bassa quota, anche vicino al mare. Chissà, forse aspetta il nuovo anno. Speriamo che sia ricco di sorprese positive. Intanto, continua a regalarci sempre qualche spettacolare esplosione". Nelle isole minori, per il mare sempre agitato, c'è ancora il problema dell'isolamento. Il piccolo borgo di Ginostra è privo di collegamenti da quattro giorni. Lamentele anche a Filicudi dove aliscafi e navi a causa delle condizioni meteo-marine saltano sovente le corse di linea.

