L’INSOLITO RISVEGLIO: LA NEVE A STROMBOLI

Dopo Lipari, neve anche nella vulcanica isola di Stromboli. Stamane in alcuni tratti le nere spiagge sono diventate bianche.Anche la viuzza Vittorio Emanuele è stata ammantata di fiocchi di neve. Per...

Dopo Lipari, neve anche nella vulcanica isola di Stromboli. Stamane in alcuni tratti le nere spiagge sono diventate bianche.

Anche la viuzza Vittorio Emanuele è stata ammantata di fiocchi di neve. Per i 400 abitanti un bel risveglio. "Stranamente - dice il tassista Fabrizio Di Maggio - la cima dello Stromboli non è stata ricoperta di neve. Si vede solo a bassa quota, anche vicino al mare. Chissà, forse aspetta il nuovo anno. Speriamo che sia ricco di sorprese positive. Intanto, continua a regalarci sempre qualche spettacolare esplosione". Nelle isole minori, per il mare sempre agitato, c'è ancora il problema dell'isolamento. Il piccolo borgo di Ginostra è privo di collegamenti da quattro giorni. Lamentele anche a Filicudi dove aliscafi e navi a causa delle condizioni meteo-marine saltano sovente le corse di linea.