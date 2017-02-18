L’intervento di Nino Naso sul ritiro della proposta di privatizzare i Cimiteri
Nino Naso: “Sui cimiteri la battaglia è vinta, ma restiamo a vigilare”.
Finalmente il dirigente ai Lavori Pubblici del Comune di Paternò ha ritirato la proposta di delibera con cui si volevano inserire i lavori previsti dal project financing sui cimiteri nel Piano triennale delle opere pubbliche.
Anche la commissione consiliare all'Urbanistica, con responsabilità, ha dato parere negativo sul project financing ritenuto svantaggioso per i cittadini.
Prima di tutti, bisogna ribadire, è stata la città di Paternò a mobilitarsi per impedire che i nostri cimiteri si trasformassero in occasione di business con l'avallo dell'Amministrazione Mangano.
Un mese fa abbiamo organizzato un incontro seguito da centinaia di paternesi per la difesa dei cimiteri ed oggi raccogliamo i primi risultati di questo impegno.
Il mio plauso va alla città di Paternò per aver dimostrato, ancora una volta, maturità e coraggio davanti ad un rischio così evidente per ciascuno di noi.
Se i paternesi vorranno, ci impegneremo da subito a ridare ordine e sostenibilità a luoghi ricchi di significato come i nostri cimiteri.
La battaglia è vinta, ma restiamo a vigilare.