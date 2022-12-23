L’INTRATTENIMENTO PREFERITO DEGLI UTENTI ONLINE

Con l’avanzata del digitale, sempre più persone hanno iniziato a usare il mezzo di internet come principale per intrattenersi. Nel corso di questi anni le abitudini degli italiani sono cambiate in fav...

Con l’avanzata del digitale, sempre più persone hanno iniziato a usare il mezzo di internet come principale per intrattenersi. Nel corso di questi anni le abitudini degli italiani sono cambiate in favore dell’online: adesso si preferisce restare a casa a guardare un film sulle nuove piattaforme in streaming, piuttosto che recarsi al cinema. Lo stesso vale anche per i giochi online, in particolar modo i casinò. La frontiera del gioco digitale ha permesso a moltissimi appassionati di accedere tramite smartphone alle piattaforme più popolari, così come di scoprire curiosità e statistiche su questo mondo, come ad esempio quanti casino ci sono in Francia.

È chiaro, quindi, che internet abbia un ruolo importantissimo nell’intrattenimento degli utenti, ma quali preferiscono fare? Scopriamolo!

Casinò online

Al momento tra gli intrattenimento più attuali fino a questo momento troviamo i casinò online. Negli ultimi anni si sono attestati come fonte di divertimento per gli appassionati, invogliando anche i neofiti a provarli. Punto di forza di questo settore è certamente la comodità. Adesso gli utenti non devono spostarsi da una parte all’altra della città per poter giocare con i giochi che più amano, ma basta aprire l’app di gioco, avere una connessione a internet e far partire il titolo che più si ama.

Inoltre si ha accesso a un ampio catalogo che permette di avere l’imbarazzo della scelta. Certamente i casinò online hanno rivoluzionato il modo di intendere il gioco, così come hanno cambiato profondamente l’intrattenimento online, basandolo interamente sui dispositivi mobili, come smartphone e tablet. Infine sono stati introdotti anche i bonus e promozioni che al momento dell’iscrizioni regalano una serie di benefici molto utili per comprendere i titoli.

Piattaforme streaming

Altro settore che continua ad avere forti consensi online è quello dello streaming. Qui le persone possono godere di numerosi servizi, come la fruizione di film, serie tv e musica. Nel caso dei prodotti televisivi e cinematografici Netflix è leader. L’app statunitense ha rivoluzionato il modo di fare cinema e di seguirlo, consentendo a chiunque, sotto abbonamento, di godere di un intero catalogo a prezzi convenienti, comodamente seduti in casa. Addio farsi mezz’ora di traffico per andare al cinema: ora le persone possono scegliere i film che più gli piacciono e in pochissimi secondi. Inoltre il catalogo è sempre aggiornato con le ultime uscite e cult della settima arte.

Per la musica, invece, abbiamo Spotify. Come nel caso di Netflix, anche l’azienda svedese ha rivoluzionato il mondo discografico, attestandosi come pilastro della fruizione musicale. Qui è possibile ascoltare online e offline tutto il catalogo musicale che può contare tutte le canzoni di tutti gli artisti mai esistiti. Come se non bastasse è possibile godere dell’ascolto dei podcast, programmi in stile radiofonico sulle tematiche più disparate: dal sesso al calcio, passando per gli horror alla divulgazione scientifica.

I social network

Ultimi, ma non per importanza, i social network. Probabilmente è tra i passatempi più attuati, visto che molti utenti passano il loro tempo a scrollare la home. Qui gli utenti condividono momenti brutti e felici della propria vita, così come meme e video divertenti per scaturire like e qualche risata a chi li guarda. Sono un mondo in continua espansione e che ancora oggi hanno il consenso di tutto il mondo.