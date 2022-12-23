L’INTRATTENIMENTO PREFERITO DEGLI UTENTI ONLINE

95047

23 dicembre 2022 11:09
Con l’avanzata del digitale, sempre più persone hanno iniziato a usare il mezzo di internet come principale per intrattenersi. Nel corso di questi anni le abitudini degli italiani sono cambiate in favore dell’online: adesso si preferisce restare a casa a guardare un film sulle nuove piattaforme in streaming, piuttosto che recarsi al cinema. Lo stesso vale anche per i giochi online, in particolar modo i casinò. La frontiera del gioco digitale ha permesso a moltissimi appassionati di accedere tramite smartphone alle piattaforme più popolari, così come di scoprire curiosità e statistiche su questo mondo, come ad esempio quanti casino ci sono in Francia.

È chiaro, quindi, che internet abbia un ruolo importantissimo nell’intrattenimento degli utenti, ma quali preferiscono fare? Scopriamolo!

Casinò online

Al momento tra gli intrattenimento più attuali fino a questo momento troviamo i casinò online. Negli ultimi anni si sono attestati come fonte di divertimento per gli appassionati, invogliando anche i neofiti a provarli. Punto di forza di questo settore è certamente la comodità. Adesso gli utenti non devono spostarsi da una parte all’altra della città per poter giocare con i giochi che più amano, ma basta aprire l’app di gioco, avere una connessione a internet e far partire il titolo che più si ama.

Inoltre si ha accesso a un ampio catalogo che permette di avere l’imbarazzo della scelta. Certamente i casinò online hanno rivoluzionato il modo di intendere il gioco, così come hanno cambiato profondamente l’intrattenimento online, basandolo interamente sui dispositivi mobili, come smartphone e tablet. Infine sono stati introdotti anche i bonus e promozioni che al momento dell’iscrizioni regalano una serie di benefici molto utili per comprendere i titoli.

Piattaforme streaming

Altro settore che continua ad avere forti consensi online è quello dello streaming. Qui le persone possono godere di numerosi servizi, come la fruizione di film, serie tv e musica. Nel caso dei prodotti televisivi e cinematografici Netflix è leader. L’app statunitense ha rivoluzionato il modo di fare cinema e di seguirlo, consentendo a chiunque, sotto abbonamento, di godere di un intero catalogo a prezzi convenienti, comodamente seduti in casa. Addio farsi mezz’ora di traffico per andare al cinema: ora le persone possono scegliere i film che più gli piacciono e in pochissimi secondi. Inoltre il catalogo è sempre aggiornato con le ultime uscite e cult della settima arte.

Per la musica, invece, abbiamo Spotify. Come nel caso di Netflix, anche l’azienda svedese ha rivoluzionato il mondo discografico, attestandosi come pilastro della fruizione musicale. Qui è possibile ascoltare online e offline tutto il catalogo musicale che può contare tutte le canzoni di tutti gli artisti mai esistiti. Come se non bastasse è possibile godere dell’ascolto dei podcast, programmi in stile radiofonico sulle tematiche più disparate: dal sesso al calcio, passando per gli horror alla divulgazione scientifica.

I social network

Ultimi, ma non per importanza, i social network. Probabilmente è tra i passatempi più attuati, visto che molti utenti passano il loro tempo a scrollare la home. Qui gli utenti condividono momenti brutti e felici della propria vita, così come meme e video divertenti per scaturire like e qualche risata a chi li guarda. Sono un mondo in continua espansione e che ancora oggi hanno il consenso di tutto il mondo.

