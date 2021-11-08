LIPARI, 30ENNE CADE DA UNA ALTEZZA DI 3 METRI E RIPORTA GRAVI FERITE. SOCCORSO È STATO ISSATO DALL'ELICOTTERO DEI VIGILI DEL FUOCO

Un uomo di 30 anni è stato portato al policlinico di Messina in gravi condizioni dopo essere caduto da un muretto a Lipari.A quanto si apprende, il 30enne stava percorrendo il sentiero di Valle Muria,...

Un uomo di 30 anni è stato portato al policlinico di Messina in gravi condizioni dopo essere caduto da un muretto a Lipari.

A quanto si apprende, il 30enne stava percorrendo il sentiero di Valle Muria, insieme alla moglie e ad alcuni amici isolani, quando in prossimità della spiaggia è precipitato da un'altezza di circa tre metri. Sono stati i liparoti al seguito, viste le delicate condizioni, a lanciare l'allarme.

La zona impervia dell'isola è stata raggiunta a piedi dai vigili del fuoco, al comando di Giuseppe D'Angelo, e anche da un loro elicottero.

Con l'ausilio di una barella l'uomo è stato recuperato con non poche difficoltà. Sul posto è anche intervenuto il personale del 118 che viste le gravi condizioni - trauma cranico e fratture varie - ha consigliato il trasferimento al policlinico di Messina. Successivamente, sempre con una barella calata dall'elicottero con il vericello, il 30enne è stato issato a bordo per essere trasferito nella Città dello Stretto.