L’iPhone 7 sarà presentato il 7 settembre!

Ora è ufficiale: l’evento Apple di presentazione dell’iPhone 7 si terrà a San Francisco mercoledì 7 settembre!

Pochi minuti fa, Apple ha inviato gli inviti ai media americani: il 7 settembre alle ore 19 italiane (le ore 10 locali), Apple presenterà i nuovi iPhone 7 e iPhone 7 Plus. L’evento si terrà al Bill Graham Civic Auditorium di San Francisco.

Oltre che i nuovi iPhone, è possibile che Apple presenti l’Apple Watch 2 e i nuovi MacBook Pro.

Ci vediamo il 7", è scritto sull'invito nero con luci multicolore sullo sfondo. Dettagli che, spesso, negli inviti di Apple preludono alle novità che arriveranno. Ad esempio, potrebbero confermare che il nome definitivo e ufficiale del nuovo melafonino sarà proprio iPhone 7.

Il colosso di Cupertino potrebbe anche svelare le nuove versioni di altri suoi prodotti tra i quali l'Apple Watch 2 e il computer portatile MacBook più altri aggiornamenti software.

Finora Apple ha lanciato un nuovo iPhone all'anno e potrebbe mantenere questo ritmo.

Secondo le voci che girano il nuovo melafonino potrebbe avere un caricamento senza fili, una doppia fotocamera, una funzione ID Touch, un adattore al posto del jack per cuffie, un pulsante Home ridisegnato e un modello con 32GB di memoria.