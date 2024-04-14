L'IRAN HA ATTACCATO ISRAELE, LANCIATI NELLA NOTTE CENTINAIA DI DRONI E MISSILI

E' iniziato nella tarda serata di ieri l'attacco dell'Iran a Israele. Sono stati lanciati centinaia di droni e missili. “Il 99 per cento è stato intercettato dalle difese aeree” ha affermato questa ma...

E' iniziato nella tarda serata di ieri l'attacco dell'Iran a Israele. Sono stati lanciati centinaia di droni e missili. “Il 99 per cento è stato intercettato dalle difese aeree” ha affermato questa mattina il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari.

L'attacco iraniano contro Israele era stato annunciato dopo l'aggressione avvenuta il primo di aprile al consolato di Damasco e per l’uccisione nella Striscia di Gaza di tre figli adulti di Ismail Haniyeh, il capo politico di Hamas, gruppo alleato dell’Iran.

Secondo quanto riferito dall'esercito israeliano nelle prime ore di questa mattina, nessuno dei droni sarebbe riuscito ad entrare nel proprio spazio aereo essendo stati abbattuti, anche dagli alleati, fuori dai confini. Il portavoce dell'esercito ha poi spiegato che alcuni missili sono riusciti ad aggirare le difese israeliane, colpendo la base aerea di Nevatim nel sud di Israele.

Nell'attacco, durato diverse ore, si registrano alcuni feriti, tra cui una bimba di 9 anni in gravi condizioni. Nel corso della notte l'ambasciatore dell'Iran alle Nazioni Unite, Saied Iravani, ha spiegato che “Condotta sulla base dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite relativo alla legittima difesa, l'azione militare iraniana è stata la risposta all'aggressione del regime sionista contro la nostra sede diplomatica a Damasco. La questione può considerarsi conclusa. Tuttavia, se il regime israeliano dovesse commettere un altro errore, la risposta dell'Iran sarà molto più severa”.

E' stato deciso di convocare stasera una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu, richiesta da Israele dopo l'attacco di questa notte da parte dell'Iran.

Nelle scorse ore attraverso una nota il presidente americano Joe Biden ha spiegato che si vedrà con i leader del G7 nel corso della giornata per "coordinare una risposta diplomatica unitaria allo sfrontato attacco dell'Iran".